Çinli iş insanı film gibi operasyonla kurtarıldı

Çinli iş insanı He Şiangjian'ın ,(77) Foşan kentinde 24 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin insanlarından biri olarak gösterilen ve üzerilerinde patlayıcı bombalar bulunan silahlı kişiler tarafından evinde rehin alındı.Olayı nehri yüzerek evden kaçan He Şiangjian'ın polis ekiplerine bildirmesi sonucu evin bulunduğu noktaya çok sayıda helikopter ve operasyon güçleri intikal etti.

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Devlet televizyonu CGTN'e göre polis Pazar günü yerel saatle 17.30'da Junian Uluslararası Golf Köyü'ndeki bir eve giren kişilerin içeridekileri tehdit ettiği yönünde ihbar aldığını duyurdu.Devlet medyasına göre ise He'nin oğlu He Jianfeng, evin önünden geçen nehri yüzerek geçip polisi aradı.

POLİS HIZLA OLAY YERİNE GELDİ

Polisin evde daha sonra beş kişiyi gözaltına aldığı ve operasyon sırasında kimsenin yaralanmadığı belirtildi.Polis ekipleri açıklamasında "İhbarın alınmasından sonra teyakkuza geçen eyalet ve belediyeye bağlı güvenlik birimlerinin hızla olay yerine intikal ettiği" ifade edildi.He Şiangjian, Forbes dergisinin dünyanın en zenginleri listesinde 45'inci sırada yer alıyor.1968'de kurulan Midea ise Çin'in en büyük ev aletleri üreticilerinden biri. Klimadan nem gidericiye pek çok ürün üreten şirketin 2019 cirosunun 33 milyar dolardan fazla olduğu belirtiliyor.