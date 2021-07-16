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Çinli teknoloji devi Xiaomi, Apple'ı solladı! Akıllı telefon üretiminde 2. sıraya yükseldi

Nisan 2010'da kurulan ve merkezi Pekin'de bulunan Çinli bir elektronik şirketi Xiaomi, akıllı telefon alanında büyük sıçrama yaratarak Apple'ı küresel pazarda geride bıraktı ve ikinci sıraya yükseldi.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Apple'ı solladı! Akıllı telefon üretiminde 2. sıraya yükseldi

Xiaomi, akıllı telefon üretiminde Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi. Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi oldu. Araştırma şirketi Canalys'in verilerine göre, Xiaomi, Apple'ı küresel pazarda geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.

SATIŞLAR YÜZDE 83 ARTTI

Xiaomi küresel çapta akıllı telefon üretiminde büyük bir sıçrama yaşadı. Kullanıcılara sunduğu seçenek imkanları ile çoğu vatandaşın birinci tercihi haline geldi. Xiaomi'nin 2021'in ikinci çeyreğinde satışlarını yüzde 83 artırmasıyla pazar payı yüzde 17'e çıktı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Appleı solladı! Akıllı telefon üretiminde 2. sıraya yükseldi

Akıllı telefon sektörünün lideri Samsung yüzde 19'luk pazar payıyla ilk sıradaki yerini korurken, bir sıra gerileyen Apple yüzde 14 ile 3. oldu. Xiaomi, söz konusu dönemde satışlarını Latin Amerika'da yüzde 300, Afrika'da yüzde 150 ve Batı Avrupa'da yüzde 50 artırdı. Canalys yetkilisi Ben Stanton, Xiaomi'nin Samsung ve Apple'a göre fiyatının yaklaşık yüzde 40 ila 75 arasında uygun olduğunu ve firmanın yurt dışına açılmasının satışlarını artırdığını kaydetti.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Appleı solladı! Akıllı telefon üretiminde 2. sıraya yükseldi

XİAOMİ TÜRKİYE'DE ÜRETİME BAŞLADI 

Teknoloji bağımlılarının yeni gözdesi Çinli marka oldu. Ülkemizde de özellikle gençler tarafından sıklıkla kullanılmaya başladı. Xiaomi, Çin dışındaki üçüncü fabrikasını Hindistan ve Endonezya sonrasında Türkiye'de kurdu. İstanbul'un Avcılar ilçesinde kurulan fabrikanın yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacağı bildirildi. Fabrika Salcomp ve Xiaomi ortaklığıyla kuruldu.

Toplamda 30 milyon dolarlık yatırımla 14 bin metrekare araziye kurulan fabrika, 29 Mart 2021'de yapılan törenle resmen açılmış oldu.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Appleı solladı! Akıllı telefon üretiminde 2. sıraya yükseldi

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