Çinli turistler Kapadokya'da safari yaptı

TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'ya gelen 450 Çinli turist, araçlarla safari yaptı.

Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'ya 4 günlük tatil için gelen 450 Çinli turist kafilesi, çeşitli etkinliklere katıldı. Çinli turistler araçlarla safari yaparak, bölgeyi gezdi. Çinli turistler daha sonra, Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesinde peribacaları ve tarihi kiliselerini ziyaret etti.

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DHA