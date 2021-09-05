Cinnet geçirdi, ailesini kurşuna dizdi! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Olay, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bulunan Bakacak köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan olayda edinilen bilgilere göre, fındık toplamak için Diyarbakır’dan Bakacak köyüne gelen aile, kahvaltı esnasında bir konu üzerine tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada cinnet getiren M.K. (24), yanındaki silahla ailesinin üzerine kurşun yağdırdı.

AİLE FERTLERİNİ ÖLDÜRÜP, YARALADI!

Cinnet geçiren adam eline aldığı silahla rastgele aile fertlerinin üzerine ateş açmaya başladı. Kurşunların isabet ettiği Fehime Tüfenk (19) ve Süleyman Kara (67) olay yerinde hayatını kaybederken, Mihriman Kara (17), Mehmet Mevlüt Kara (32) ve Emine Tüfenk (19) yaralandı.

KENDİNİ DE VURDU!

Yaşanan olayın ardından cinnet geçirdiği iddia edilen M.K., silahla kendini başından vurdu. Ağır yaralanan M.K. ile diğer yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine ve Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor...