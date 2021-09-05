6 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Eylül Pazartesi marmaray, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi 2021?Kargaları korkutmak isterken komşusunu vurdu!Doktorlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu: Midesinden Nokia 3310 çıktıCinnet geçirdi, ailesini kurşuna dizdi! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandıZombi değil, uyuşturucu bağımlıları! ABD'de dünyayı sarsan görüntüler!Elmalı nerede? Tarihi elmalı güreşleri nerede yapılıyor, konumu neresi?Yeşim Salkım'ın acı günü: Babasını kaybetti!Elmalı Güreşi İsmail Balaban kimdir? Nereli, kaç yaşında?Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri canlı izle |D Max canlı yayın izle linkiAhmet Hamdi Can kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ahmet Hamdi Can öldü mü, neden öldü?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Cinnet geçirdi, ailesini kurşuna dizdi! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Cinnet geçirdi, ailesini kurşuna dizdi! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'dan fındık toplamak için Düzce’ye gelen aile, tartışma çıkması sonucu dehşeti yaşadı. Cinnet geçiren aile bireyi evde bulunanları kurşun yağmuruna tuttu. Olay sonrası 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Cinnet geçirdi, ailesini kurşuna dizdi! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Olay, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bulunan Bakacak köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan olayda edinilen bilgilere göre, fındık toplamak için Diyarbakır’dan Bakacak köyüne gelen aile, kahvaltı esnasında bir konu üzerine tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada cinnet getiren M.K. (24), yanındaki silahla ailesinin üzerine kurşun yağdırdı.

Cinnet geçirdi, ailesini kurşuna dizdi! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AİLE FERTLERİNİ ÖLDÜRÜP, YARALADI!

Cinnet geçiren adam eline aldığı silahla rastgele aile fertlerinin üzerine ateş açmaya başladı. Kurşunların isabet ettiği Fehime Tüfenk (19) ve Süleyman Kara (67) olay yerinde hayatını kaybederken, Mihriman Kara (17), Mehmet Mevlüt Kara (32) ve Emine Tüfenk (19) yaralandı.

Cinnet geçirdi, ailesini kurşuna dizdi! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

KENDİNİ DE VURDU!

Yaşanan olayın ardından cinnet geçirdiği iddia edilen M.K., silahla kendini başından vurdu. Ağır yaralanan M.K. ile diğer yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine ve Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor...

Cinnet geçirdi, ailesini kurşuna dizdi! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT