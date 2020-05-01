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  3. Cinnet geçiren anne, kızının kesik kafasını poşete koyup sokaklarda gezdirdi!

Cinnet geçiren anne, kızının kesik kafasını poşete koyup sokaklarda gezdirdi!

Cinnet getiren bir anne, 13 yaşındaki kızını defalarca bıçakladı. Sonrasında ise başını tamamen gövdesinden ayrıarak bir poşete koydu. Bu vahşet anlarında çırılçıplak sokağa çıkan kadın, bir elinde bıçak diğer elinde kızının kafasının olduğu poşetle yürürken yakalandı.

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01 Mayıs 2020 Cuma 14:58

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