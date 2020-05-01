Cinnet geçiren anne, kızının kesik kafasını poşete koyup sokaklarda gezdirdi!
Cinnet getiren bir anne, 13 yaşındaki kızını defalarca bıçakladı. Sonrasında ise başını tamamen gövdesinden ayrıarak bir poşete koydu. Bu vahşet anlarında çırılçıplak sokağa çıkan kadın, bir elinde bıçak diğer elinde kızının kafasının olduğu poşetle yürürken yakalandı.
Yasak öncesi Türkiye genelinde yapılan denetimlerde 3 bin 837 kişiye ceza yağdı!
Halil Ergül olayında yeni gelişme! Erzincan'da bulunan ceset Halil Ergül'ün mü?
Ebru Baki'nin Bülent Aydemir ile olan ilginç sohbeti gündeme bomba gibi düştü!
Can Yaman annesiyle tango yaptı! Paylaşıma beğeni yağmuru geldi
01 Mayıs 2020 Cuma 14:58
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT