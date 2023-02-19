Cinnet geçiren Astsubay önce ailesi sonra kendi yaşamına son verdi!

Ankara’da 50 yaşındaki Havacı Astsubay Barbaros Ulusoy, boşanma aşamasında olan 46 yaşındaki eşi Filiz Ulusoy ve 23 yaşındaki kızı Melis ve 47 yaşındaki kayınbiraderi Ediz Ulusoy ile Ediz Ulusoy'un 20 yaşındaki oğlu Erdem Ulusoy'u beylik tabancası ile vurarak öldürdükten sonra kendi hayatına son verdi.

KOCA BİR AİLE YOK OLDU

Ankara’da otopsi işlemleri tamamlanan 5 kişinin cenazeleri, memleketleri Tokat’ın Zile ilçesine gönderildi. Cemevinde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. 4 kişinin cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Ağbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Barbaros Ulusoy’un cenazesi ise Kargapınar Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.