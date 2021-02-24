Cinnet geçiren kişi önce eşini, 3 çocuğunu ardından kendisini bıçakla yaraladı. Çocuklardan biri kurtulamadı!

Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Aşağı Köşk köyünde Ş.T adındaki bir vatandaş henüz nedeni belli olmayan sebepten ötürü önce eşini ve 3 çocuğunu ardından kendini bıçakladı.

Komşuların, evden gelen sesler doğrultusunda polisi aramasıyla olay yerine çok geçmeden ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

İlk müdahaleden sonra yaralılar ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Cinnet geçiren baba Ş.T'nin yaraladığı 3 çocuktan biri yaşam mücadelesini kazanamadı. Çocuklardan biri hayatını kaybederken baba Ş.T tedavisinin ardından göz altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.