Cinnet getiren adamın evini ateşe vermesi

Van'ın Saray ilçesinde cinnet getiren adam evini ateşe verirken, eşinin ise sığınma evinde olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Çaybağı Mahallesi'nde ikamet eden B.A. isimli adam, cinnet getirmesi sonucu evini ateşe vermişti. Ailevi sorunlar yaşayan ve eşi sığınma evinde bulunan B.A., çıkardığı yangın sonucu evi, kömürlüğü ve ahırı yanarak kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: İHA