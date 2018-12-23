Cinnet getirip eşi ve bebeğini öldüren şüpheli, tutuklandı (2)

ANNE VE BEBEĞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşi Oğuzhan Kayalp tarafından öldürülen Zuhal Kayalp ile 5 aylık bebeği Asaf Kerim Kayalp'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yenimahalle Camii'ne getirilen Zuhal Kayalp ve oğlu Asaf Kerim için öğlende cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Alanyurt Mezarlığı'na götürülen anne ve bebeği, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

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DHA