Cinsel hayatından memnun olmayan kadın başka bir adamdan hamile kaldı! Durumu kısır kocasına nasıl izah edeceğini de internet kullanıcılarına sordu!​​​​​​​

Türkiye'deki "Kızlar Soruyor" platformunun ABD'deki benzeri olan Reddit sitesi üzerinden sorulan bir soru ülkemin sosyal medyasında büyük ses getirdi.

İsmini açıklamayan internet kullanıcı bir kadın, 45 yaşındaki kocasının evlenmeden önce ameliyat olduğunu ve kısırlık tedavisi gördüğünü söyledi.

"CİNSEL HAYATIMDAN MEMNUN DEĞİLDİM"

Ardından devam etti ve cinsel hayatında beklentisinin karşılanmadığını belirten kadın, "Kocamla aramızda bazı sorunlar yaşandı. Ben de sosyal medyadan tanıştığım 30'lu yaşlardaki bir adamla ilişkiye başladım. İki kez cinsel birliktelik yaşadık fakat korunduk. Hamile kalmayacağımı düşünmüştüm ama yeteri kadar dikkatli davranmamış olacak ki hamile kaldım" dedi.

"DURUMU NASIL SÖYLEYECEĞİM, BİLMİYORUM"

Bebeği aldırmayı düşünmeyen kadın, "Bulantı ve kusmalarım başladı. Kocam çok geçmeden bunu öğrenir ancak ben ona durumu nasıl izah edeceğimi bilmiyorum" ifadelerini kullandı. İnternet kullanıcısı kadın, platformdaki diğer kullanıcılardan öneri ve yardım istedi.

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