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  3. Cinsel hayatından memnun olmayan kadın başka bir adamdan hamile kaldı! Durumu kısır kocasına nasıl izah edeceğini de internet kullanıcılarına sordu!

Cinsel hayatından memnun olmayan kadın başka bir adamdan hamile kaldı! Durumu kısır kocasına nasıl izah edeceğini de internet kullanıcılarına sordu!

'Kızlar Soruyor' benzeri olan bir platformdan soru soran ABD'li bir kadının itirafı ülkeyi sarstı. İnternet kullanıcısı kadın, başka bir erkekle cinsel birliktelik yaşayarak hamile kaldığını kısır olan kocasına nasıl söyleyeceğini sordu. Bunun üzerine de platformdaki diğer insanlardan da yardım istedi.

Cinsel hayatından memnun olmayan kadın başka bir adamdan hamile kaldı! Durumu kısır kocasına nasıl izah edeceğini de internet kullanıcılarına sordu!

Türkiye'deki "Kızlar Soruyor" platformunun ABD'deki benzeri olan Reddit sitesi üzerinden sorulan bir soru ülkemin sosyal medyasında büyük ses getirdi.

İsmini açıklamayan internet kullanıcı bir kadın, 45 yaşındaki kocasının evlenmeden önce ameliyat olduğunu ve kısırlık tedavisi gördüğünü söyledi.

Cinsel hayatından memnun olmayan kadın başka bir adamdan hamile kaldı! Durumu kısır kocasına nasıl izah edeceğini de internet kullanıcılarına sordu!

"CİNSEL HAYATIMDAN MEMNUN DEĞİLDİM"

Ardından devam etti ve cinsel hayatında beklentisinin karşılanmadığını belirten kadın, "Kocamla aramızda bazı sorunlar yaşandı. Ben de sosyal medyadan tanıştığım 30'lu yaşlardaki bir adamla ilişkiye başladım. İki kez cinsel birliktelik yaşadık fakat korunduk. Hamile kalmayacağımı düşünmüştüm ama yeteri kadar dikkatli davranmamış olacak ki hamile kaldım" dedi.

Cinsel hayatından memnun olmayan kadın başka bir adamdan hamile kaldı! Durumu kısır kocasına nasıl izah edeceğini de internet kullanıcılarına sordu!

"DURUMU NASIL SÖYLEYECEĞİM, BİLMİYORUM"

Bebeği aldırmayı düşünmeyen kadın, "Bulantı ve kusmalarım başladı. Kocam çok geçmeden bunu öğrenir ancak ben ona durumu nasıl izah edeceğimi bilmiyorum" ifadelerini kullandı. İnternet kullanıcısı kadın, platformdaki diğer kullanıcılardan öneri ve yardım istedi.

Cinsel hayatından memnun olmayan kadın başka bir adamdan hamile kaldı! Durumu kısır kocasına nasıl izah edeceğini de internet kullanıcılarına sordu!​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
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