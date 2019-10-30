Cinsel hayatınızı hareketlendirecek 5 tavsiye

Bu yöntemleri deneyerek aranızdaki heyecanı ilk günkü gibi tutmanız mümkün...

Randevulaşın

Haftada bir ya da iki kez partneriniz ile evinizin dışında buluşma ayarlayın. Bu randevulara elinizden geldiği kadar özenle hazırlanın. Romantik ve kaliteli vakit geçirmeyi hedefleyin.

Tatillere çıkın

Hafta sonu tatilleri ve göreceğiniz yeni yerler cinsel hayatınıza da yenilikler katacak.

Flörtleşin

Flörtleşmek aranızdaki heyecanı dinamik tutacaktır. Partnerinizi cepte görmeyin ve onun için çabaladığınızı, onu ilk günkü heyecanınız ile istediğinizi hissettirin.

Konuşun

Seks sırasında hoşunuza giden ya da gitmeyen durumları mutlaka dile getirin. Nasıl hissettiğiniz konusunda daima açık olun.

Fanteziler deneyin

Hayalini kurduğunuz anları eşinizle paylaşın ve bunları onunla denemeyi teklif edin. Cinsel hayatınıza kattığınız yenilikler ilişkinizi güçlendirecek.