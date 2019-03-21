Mia Khalifa kimdir? Nerelidir? Evlendi mi? Kocası kim? Robert Sandberg kimdir?

Mia Khalifa cinsel içerikli filmleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü porno yıldızı sektörden emekli oldu. Premier Lig'de spiker olarak çalışmaya başlayan Khalifa, ünlü şef sevgilisinden gelen evlenme teklifine "evet" dedi. Peki Mia Khalifa kimdir? Nerelidir? Evlendi mi? Mia Khalifa kocası kimdir? Robert Sandberg kimdir? İşte cevabı haberimizde.

MIA KHALIFA EVLENDİ Mİ? KİMİNLE EVLENDİ? ROBERT SANDBERG KİMDİR?

West Ham United taraftarlığıyla da bilinen cinsel içerikli film yıldızı Mia Khalifa, sektörden emekli oldu. Premier Lig'de spiker olarak çalışmaya başlayan Khalifa, ünlü şef sevgilisinden gelen evlenme teklifine "evet" dedi. West Ham destekleyici spor programı sunucusu, uzun zamandır İsveçli ünlü şef sevgilisi Robert Sandberg'in, evlilik teklifine "evet" dedi. Şef sevgilisi uğruna sektörden ayrılıp, spikerlik yapmaya başlayan Mia Khalifa, fotoğraf paylaşarak evlilik teklifi aldığını takipçilerine duyurdu. Şef sevgilisi Robert Sandberg ise Instagram'da şöyle yazdı: "Bu hafta sonu Chicago'ya gittik ve Smyth'de harika bir akşam yemeği yedik. @Miakhalifa'ya evlenme teklif ettim ve EVET dedi!,

Spor programı sunucusu Mia Khalifa, artık sektörün dışında olduğunu açıkladıktan sonra binlerce erkeğin kalbini kırmıştı.



MİA KHALİFA KİMDİR? NERELİDİR? KİMİNLE EVLENDİ?

1993 doğumlu Lübnanlı porno yıldızı,10 yaşındayken Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan ABD’ye göç etti. İnternette yayımlanan filmleriyle ünlenen Lübnan asıllı porno yıldızı Mia Khalifa son zamanlarda İsrailli bir oyuncuyla çektiği filmin yayımlanmasıyla farklı çevrelerden tehditler almaya başladı.

Mia Khalifa, sosyal medya üzerinden, “Gerçekten özür diliyorum. Filmde birlikte rol aldığım oyuncunun kimliği dikkatimi çekmedi, aklıma bile gelmedi” mesajını paylaştı.

Khalifa, daha önce de Twitter’da “kafasının kesileceğini” söyleyen kullanıcılara “Orta Doğu’nun benden daha büyük problemleri yok mu? IŞİD’I kontrol altına almaya ya da kendinize bir başkan bulmaya ne dersiniz” yazarak tepki göstermişti.

Lübnan milli marşının ilk satırını ve Lübnan ordusunun sembolünü vücudunda taşıyan Khalifa “Bu dövmeleri 2012 yılında ülkesinde gerçekleşen bombalı saldırıların ertesinde babasının siyasi görüşlerine destek vermek için yaptırdığını” söyledi.

ROBERT SANDBERG KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NE İŞ YAPIYOR?

Chef Robert Sandberg Worldchefs Hans Bueschkens Young Chef Challenge 2016 şampiyonu, 24 yıl önce Dünyanın en iyi mutfaklarında şef olarak görev almaya başladı.