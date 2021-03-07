'Cinsel içerikli mesajlaşma' eğitimi, ortaokullarda zorunlu ders olacak

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlarıyla bilinen Belçika'da çocukların gelişen çağda internet üzerinden yaşanabilecek istismar olaylarına karşı bilgilendirilmesi için zorunlu dersler okutulacak.

Derslerde öğrencilere, internetten çıplak görüntü göndermeleri yönündeki baskılara nasıl direnmeleri gerektiği ve gönderilen görüntülerde yüzlerini gizleme yöntemleri gibi konular öğretilecek.

Özellikle pandemi döneminde cinsel içerikli mesajlaşma ve internet üzerinden çocuk istismarı vakalarının arttı. Belçika'daki birçok okul, bu konuda öğrencilerini uyarmaya başladı.

Cinsel içerikli mesaj ve çıplak görüntü paylaşımı konusunda daha geniş kesimlerin bilgilendirilmesi amaçlanarak konuya ilişkin zorunlu derslerin okutulması kararlaştırıldı.