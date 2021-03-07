Onur Bay Dilara Aksüyek çiftinin ayrılığı kısa sürdü!Microsoft'a siber vurgun! Binlerce hesap hacklendiEnder Gündüzlü'den şarkıcı Hadise'ye mahkeme şoku!Bursa'da kayıp alarmı! 35 yaşındaki Caner Kurt nerede?Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan müjde! Tamamında kuruluyor...Kaşlarını almayan Sophia Hadjipanteli sosyal medyanın gündemine oturdu!Eskişehir’de korkunç kaza! İtfaiye aracı işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralıNormalleşme dönemine girdik ama... Üçüncü dalga alarmı verildi!'Cinsel içerikli mesajlaşma' eğitimi, ortaokullarda zorunlu ders olacakMaye Musk: "67 yaşında süper model oldum artık zamanı gelmişti!"
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. 'Cinsel içerikli mesajlaşma' eğitimi, ortaokullarda zorunlu ders olacak

'Cinsel içerikli mesajlaşma' eğitimi, ortaokullarda zorunlu ders olacak

Belçika eğitimde yeni bir ilke imza attı. Alınan karara göre ülkede önümüzdeki yıl orta dereceli okulların üçüncü ve dördüncü sınıflarında, "cinsel içerikli mesajlaşma" zorunlu ders olarak okutulmaya başlanacak.

'Cinsel içerikli mesajlaşma' eğitimi, ortaokullarda zorunlu ders olacak

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlarıyla bilinen Belçika'da çocukların gelişen çağda internet üzerinden yaşanabilecek istismar olaylarına karşı bilgilendirilmesi için zorunlu dersler okutulacak.

Derslerde öğrencilere, internetten çıplak görüntü göndermeleri yönündeki baskılara nasıl direnmeleri gerektiği ve gönderilen görüntülerde yüzlerini gizleme yöntemleri gibi konular öğretilecek.

Özellikle pandemi döneminde cinsel içerikli mesajlaşma ve internet üzerinden çocuk istismarı vakalarının arttı. Belçika'daki birçok okul, bu konuda öğrencilerini uyarmaya başladı.

Cinsel içerikli mesaj ve çıplak görüntü paylaşımı konusunda daha geniş kesimlerin bilgilendirilmesi amaçlanarak konuya ilişkin zorunlu derslerin okutulması kararlaştırıldı.

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT