Cinsel ilişki partisinde öldü! Babası tarafından reddedildi

Moda tasarımcısı olan Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi, Londra'daki evinde ölü olarak bulunmuştu. Cenazesi Birleşik Arap Emirlikleri'ne getirildi.

SİYAH TÜLE SARILI ŞEKİLDE GETİRİLDİ

Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin cansız bedeni son yolculuğuna siyah bir tüle sarılı şekilde uğurlanmış, dünya kamuoyunun dikkatini çeken bu törenin bir tür gelenek olduğu öğrenilmişti. Hürriyet'in haberine göre İngiltere'de Westminster Adliyesinin konuya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

AŞIRI DOZDAN ÖLDÜ

Soruşturma kapsamında Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin cinsel isteği artırma amacıyla kullandığı aşırı dozda uyuşturucu sebebiyle yaşamını yitirdiği detayına ulaşıldı. Soruşturma raporunda 39 yaşındaki Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin son saatlerini Yohan Escobar adında bir kişi ile geçirdiği fakat bu Escobar'ın el Kasımi ile olan yakınlığına dair herhangi bir bilgiye ulaşamadığı ifadeleri kullanıldı. Buna göre Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin 8 milyon sterlin değerindeki evinde temizlikçi olarak görev yapan Maria Kisaohanyan, ünlü moda tasarımcısını 1 Temmuz sabahı koltukta uzanır halde buldu.

BABASI TARAFINDAN REDDEDİLDİ

İşvereninin uyuduğunu düşünen Maria, 39 yaşındaki Şeyhin uyanmadığını fark edince nabzını kontrol etti ve ters giden bir şeyler olduğunu anladı. El Kasımi'nin yaşamını yitirdiğini anlayan Maria, bina müdürüne acil durum hattını aramasını söyledi. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Maria, el Kasımi'nin hayat dolu bir kişiliğe sahip, akıllı ve açık fikirli biri olduğunu kariyerinin zirvesinde bulunduğunu ifade etti.

Dr Susan Patterson tarafından hazırlanan toksikoloji raporunda, el Kasımi'nin kanında 300 mg GHB tipi uyuşturucu saptandığı bilgisi verildi. Şeyhin ölüm sebebinin uyuşturucu olması sebebiyle akrabaları, Westminster Adliyesi tarafından başlatılan soruşturma sürecine katılmayı reddetti.