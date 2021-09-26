Cinsel ilişki sırasında dengesini kaybeden kadın balkondan aşağı düştü!

Görenleri şaşırtan olay Tayvan’da gerçekleşti. Balkonda partneri ile cinsel ilişki yaşayan kadın, dengesini kaybetti ve evin önünde park halinde bulunan aracın üzerine düştü. Kameralar olayı anbean kaydederken, kadının üzerine düştüğü arabanın tavanı komple çöktü.

Olay Tayvan'ın Taipei şehrinde yaşandı. Erkek arkadaşı ile cinsel birliktelik yaşayan kadın o esnada dengesini kaybedip balkondan son model arabanın üzerine düştü.

KADININ BİR AYAĞI ARABANIN İÇİNDE KALDI

Aracın üzerine şiddetli bir şekilde düşen kadın, otomobilin üst kısmının tamamen parçalanmasına neden oldu. Acı içinde kıvranan kadının bir ayağı arabanın içinde kaldı. Birliktelik yaşadığı kişi hızlı bir şekilde kadının yardımına koştu.

KADININ BELİ KIRIK

Sevgilisi kadını bulunduğu yerden kurtarıp, çevrede bulunan bir hastaneye götürdü. Kadının belinin kırıldığı ve iki hafta hastanede tedavi göreceği iletildi. Herhangi bir hayati tehlikesi bulunmuyor.

Komşularına ait araçta oluşan hasarın çift tarafından karşılanacağı belirtildi.

Kaza anı ve sonrası güvenlik kameralarına yansıdı: