Cinsel istismar sanığına “iyi hal” indirimi

İzmir'de komşusunun kızı 13 yaşındaki A.G.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan M.Y.Y. (39), 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme heyeti, eylemi birden fazla kez yapan sanığa "iyi hal" indirimi uygulayıp, cezasını 10 yıl 5 aya indirdi.

İzmir'in Menderes ilçesinde geçen yıl gerçekleşen olayda, M.Y.Y. (39) iddiaya göre komşusunun kızı A.G.'ye (13) farklı zamanlarda cinsel istismarda bulundu. A.G.'nin durumu anlattığı ailesi M.Y.Y.'den şikayetçi olunca, Çocuk İzleme Merkezinde ifadesi alınan A.G., Menderes'te ve alışverişe gittikleri Torbalı'da M.Y.Y.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyleyince şüpheli gözaltına alındı.

Suçlamaları kabul etmeyen M.Y.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan tutuksuz sanık M.Y.Y., hakkındaki suçlamaları yine kabul etmedi. Mağdur ile hiçbir zaman baş başa kalmadığını iddia eden M.Y.Y., "Benim bel fıtığı hastalığım var. Mağdurun bahsettiği hareketleri yapmam mümkün değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye ifade verdi.

Duruşma savcısı, esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığın üzerine atılı eylemi zincirleme şekilde yaptığının anlaşılması nedeniyle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın "cinsel istismar" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, eylemi zincirleme olarak birden fazla kez yapması gerekçesiyle cezasının arttırılarak 12 yıl 6 aya çıkartılmasına karar verdi. Mahkeme, duruşmadaki "iyi hali" nedeniyle sanığın cezasını 10 yıl 5 aya indirirken, sanığın kaçma şüphesinin bulunmadığına kanaat getirip tutuksuz olarak kararın onanmasını beklemesine hükmetti. Sanık M.Y.Y., kararın onanmasının ardından cezaevine girecek.

Kaynak: İHA