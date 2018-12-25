Cinsel istismar suçundan yargılanan taksiciyi karısı kurtardı

Özbekistan uyruklu N.M.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan taksici Ö.Ö., görülen ilk duruşmada eşinin ifadesiyle tahliye edildi.

İstanbul'a yasal yollar ile gelen ve bindiği taksinin şoförü Ö.Ö.'nün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen Özbek uyruklu N.M., 7 Eylül 2018 tarihinde Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne başvurarak cinsel istismara maruz kaldığı gerekçesiyle taksici Ö.Ö.'den şikayetçi oldu.

Şikayetinde yaşadıklarını anlatan N.M., "Ağustos ayında valizim ile Ö.Ö.'nün kullandığı taksiye bindim. Beni hiçbir taksinin yolda almadığını söylediğimde, numarasını verdi ve kaydetmemi istedi, istediğim zaman gelip götürebileceğini söyledi. Ben de kendi numaramı verdim. Sonra şahıs beni arayarak konuşmak istediğini söyledi. İlk başta kabul etmedim ama sonra ettim. Ö.Ö. ticari taksiyle gelerek beni evimden aldı. Bana "seni sahile götürüyorum" dedi. Yollarda ıssız yerlere doğru gittiğimizi görünce neden buradan gittiğimizi sordum "trafik var" dedi. Ben eve gitmek istediğimi söylediğimde izin vermedi. Sonra mazot çekmiyor diyerek ıssız bir yerde aracı durdurdu. Ö.Ö. bana "yanımızdan geçen araçlar bizi yanlış anlar sen arkaya geç" dedi. Ben de arkaya geçtim. Ö.Ö.'de arka koltuğa geldi. Aracın içinde yerden aldığı metal bir cisim ile karnıma bastırdı "burada kimse seni bulamaz, seni öldürürüm, benim yaptığımı kimse anlamaz, eğer istemezsen sadece ben değil 10 kişiyle yaparım" dedi ve pantolonumu zorla çıkarmaya çalıştı. Sonra beni kollarımdan çekerek zorla cinsel istismarda bulundu. Sonra evime götürdü "yine görüşeceğiz, otele gideriz, gelmezsen evine seni bulurum, elimde görüntüler var internete koyarım" diyerek tehdit etti. Davacıyım ve şikayetçiyim" dedi. Şikayetin ardından taksici Ö.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ö.Ö. hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak kaydıyla, "şantaj" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Ö.Ö. ile eşi N.Ö. hazır bulunurken müşteki N.M. katılmadı.

Tutuklu sanık Ö.Ö. duruşmada 2 ay önce Sefaköy'de taksiye binmek isteyen N.M.'yi aracına aldığını söyledi ve ifadesini şöyle sürdürdü: "Olaydan yaklaşık 2 ay önce Sefaköy'de taksi bekleyen müşteriyi aracıma almıştım. Aramızda sohbet ettik ve birbirimize telefon numaralarımızı verdik. Bir hafta 10 gün kadar kendisini aramadım. Daha sonra o beni arayarak "neden beni aramıyorsun" dedi. Ben de rahatsız olmaması için aramadığımı söyledim sonra telefon ile görüşmeye başladık ve birkaç kez de yüz yüze konuştuk. Olay günü müşteki beni aradı görüşmek istedi. Buluştuk alkol aldık. Ben tuvalet ihtiyacımı gidermek için çıktım, döndüğümde müşteki arka koltuktaydı. Müşteki ile ilişkiye girdik ancak buna kendi rızası vardı. Bağırsa sesi duyulurdu. Tehdit sözlerini kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Sanığın eşi N.Ö.: "Müşteki benden para istedi"

Tanık olarak dinlenen sanığın eşi N.Ö. ise olayı duyduktan sonra müşteki N.M. ile görüştüğünü söyledi. N.M.'nin kendisinden para istediğini söyleyen N.Ö., "Eşimden ne istediğini, neden şikayetçi olduğunu sorduğumda "ben aslında şikayetçi olmayacaktım ama eşinle anlaşamadık bu nedenle şikayetçi oldum" dedi. Benden 6 bin TL para istedi, ben de "şikayetçi olma bu parayı denkleştirip sana ödeyeceğim" dedim. Sonra mesaj atarak "Şikayetimi geri almayacağım, kusura bakma size güvenemiyorum" yazdı. Hatta mesajları telefonumda kayıtlıdır"dedi.

Mahkeme başkanı tanık ifadesinin ardından numaraya bakıp müşteki N.M.'nin numarası ile telefona gelen mesajların numarasının aynı olduğunu teyit etti.

Teyidin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Kaynak: İHA