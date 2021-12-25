Cinsel objelerin fotoğrafını paylaştı, iç çamaşırlı poz verdi! Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'a verilen ceza belli oldu
Cinsel objelerin fotoğrafını paylaştı, iç çamaşırlı poz verdi! Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'a verilen ceza belli oldu
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Hollanda'nın Amsterdam şehrinde bulunan Seks Müzesi ve Red Light District’i ziyaret ettiği sırada cinsel objelerin fotoğraflarını paylaştıktan sonra iç çamaşırlı pozlarını vermiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Taşkın, açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı.