Cinsel organının kısaldığını düşünen adam, girdiği ameliyattan sağ çıkamadı: Soruşturmanın detayları herkesi şaşırttı!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olayda, iki yıllık evl, 29 yaşındaki Vedat T., özel bölgesinde çıkan siğiller nedeniyle rahatsızlık hissetmeye başladı. Bir süre sonra cinsel organının kısaldığı düşüncesiyle hastaneye başvuran genç adam, ameliyat olmak istedi.

DOKTOR 'BENİM KUSURUM YOK' DEDİ

Cinsel organında 3 cm'lik kısalma meydana geldiği gerekçesiyle bıçak altına yatan Vedat T.'nin, İstanbul Levent'teki özel bir hastanede gerçekleşen ameliyatın ardından kalbi durdu. Burada hayata döndürüldükten sonra aynı hastanenin Bakırköy şubesine sevk edilen Vedat T., hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, ameliyatı gerçekleştiren doktor T.T., "Anesteziden çıkamadı. Benim bir kusurum yok" sözleriyle kendisini savundu. Vedat T.'nin ailesinin şikayeti üzerine, savcılık tarafından doktor T.T., anestezi uzmanı ve hemşire hakkında soruşturma başlatıldı.

ANESTEZİDEN SONRA KALBİ DURDU

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, geçtiğimiz şubat ayında, özel bölgesinde siğiller çıkınca cinsel organının küçüldüğünü düşünen Vedat T., tedavi amacıyla Levent'te bulunan özel bir hastaneye başvurdu. Doktorların muayenesi sonucunda, genç adamın siğillerinin yakılarak yok edilmesi ve göğüs bölgesinden alınan yağların cinsel organına nakledilmesine karar verildi.

29 Mart'ta ameliyata alınan ve anestezi verilen Vedat T.'nin, ameliyat esnasında kalbi durdu. Doktorlar tarafından yapılan müdahale sonrası hayata döndürülen Vedat T., yoğun bakıma alınması için hastanenin Bakırköy şubesine gönderildi.

Nakil esnasında yeniden kalbi duran Vedat T.'ye ikinci müdahale burada yapıldı. Yeniden hayata döndürüldü ve yoğun bakıma alındı. Saatler sonra yeniden kalbi durdu ve bu kez kurtarılamadı.

AİLESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ölen gencin abisi, 29 yaşındaki sağlıklı kardeşinin ameliyat sırasında yapılan bir hata nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İddialar sonrası ameliyat ekibinde bulunan doktorların ifadelerine başvuruldu.

"HAYATA DÖNDÜRÜP BAKIRKÖY ŞUBEMİZE SEVK ETTİK"

Ameliyatı gerçekleştiren doktor T.T., Vedat T.'nin hastaneye başvurarak şikayetini anlattığını belirterek "Biz de kendisine siğilleri yok edip, yağ aktarma işlemlerini yapacağımızı anlattık. Kendisi kabul etti. Onama formalarını imzaladı. Ameliyat başarılı geçti. Odama çıktığımda anestezi genci uyandıramadıklarını söyledi. Acilen beni aradılar. Ameliyathaneye inip kontrol ettim. Kalbi durmuştu. Yeniden hayata döndürüp Bakırköy şubemize sevk ettik" dedi.

"BENİM MÜDAHALEM OLMADI"

Hastanenin başhekimi A.P., "Estetisyen doktor T.T. tarafından ameliyat edilen gencin kalbinin durduğu bölüme şahit oldum. Benim gence müdahalem olmadı. Ailesine acı haberi ben verdim" şeklinde konuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

