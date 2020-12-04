Cinsel saldırı skandalında flaş gelişme! CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısına 24,5 yıl hapis cezası istendi

Siyaset dünyasını ve Türkiye'yi ayağa kaldıran CHP'deki cinsel saldırı rezaletinde yeni bir gelişme yaşandı. Genç bir kıza cinsel saldırıda bulunan ve tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K. hakkında 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

AA'nın haberine göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran 23 yaşındaki Z.Y., eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K.' dan kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

Savcılıkta savcılıkta ifadesine başvurulan Z.Y., 20 Kasım'da 2,3 aydır tanıdığı U.K.'nin, çalıştığı kafeye gelerek akşam buluşma teklif ettiğini belirterek olayı şu cümlelerle anlattı:

"Akşam saatlerinde bir arkadaşımın müzisyen olarak çalıştığı kafeye birlikte gittik. Üçümüz yaklaşık bir saat kafede beraber oturduk. Arkadaşım işi çıktığı için yanımızdan ayrıldı. Yarım saat kadar U.K. ile baş başa oturduk. Ben kalkmak istedim U.K. kalmam için ısrar etti. Rahatsız oldum ve gitmek için ayağa kalktığımda beni kendisine çekip koltukta üzerine aldı. Ben de masada bulunan bardağı elime alarak onun kafasında parçaladım. Öfkesiyle beni saçımdan sürükleyerek tuvalete götürdü."

AİLESİNDEN KORKTU, KARAKOLA GİDEMEDİ

Burada U.K.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ifade eden Z.Y., ailesinin olayı duymasından korktuğu için ilk önce karakola gidemediğini, bir gün sonra darp raporu alarak şikayette bulunduğunu kaydetti.

Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Z.Y.'nin şikayeti üzerine U.K. hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan U.K. Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Burada savcılıkça ifadesi alınan U.K., "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

U.K. : SİNİRLE DARP ETTİM

Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren U.K., üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Ben kesinlikle tacizde bulunmadım. Yüzümde bardak kırınca sinirle onu darp ettim. Kesinlikle iddia ettiği gibi cinsel saldırıda bulunmadım." şeklinde beyanda bulundu.

Hakimlik, sanık U.K.'nin "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

BARIŞ YARKADAŞ'TAN YENİ İDDİALAR

Öte yandan Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabından olaya ilişkin yeni paylaşımlarda bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösteren Yarkadaş, olayın örtbas edilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ümraniye'de tacize uğradığını söyleyen D. adlı genç kızımızın durumunu ilçe başkanı Zeynel Karaya size aktardı mı? Siz genç kızımızı il başkanlığına çağırdınız mı? Orada genç kızımıza ne dediniz? Ve o genç kızımız sizinle yaptığı konuşmanın ardından neden 7 arkadaşıyla birlikte partiden istifa etti? Evet; neden neden!" ifadelerini kullandı.

"ESKİ İLÇE SEKRETERİNİN MESAJLARINI NEDEN CEVAPSIZ BIRAKIYORSUN?"

"Sultangazi'de CHP'li bir yönetici tarafından tacize uğradığını söyleyen bir kadının durumunu size aktarmaya çalışan eski ilçe sekreterinin mesajlarını neden cevapsız bırakıyorsunuz?" paylaşımında bulunan Yarkadaş, şunları kaydetti:

"Son bir örnek daha: Pazar gecesi patlayan Maltepe rezaleti sonrası, twitimin altına yazılan ve dün gazetelerde haber olunca gördüğüm bir rezalet var. Ö.H. adlı bir partilimiz, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı iki kişinin ismini veriyor ve taciz suçlamasında bulunuyor. Hepsi birbirinden üzücü olaylardan bahsetmek çok acı."

SORUŞTURMA BAŞLATILMALI

Barış Yarkadaş, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun, İstanbul'daki tüm iddialarla ilgili re'sen soruşturma başlatması gerektiğini dile getirdi.

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