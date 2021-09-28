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  3. Cinsel yönelimiyle eleştirilere maruz kalan Ebrar Karakurt sevgilisiyle Venedik'ten fotoğraf paylaştı!

Cinsel yönelimiyle eleştirilere maruz kalan Ebrar Karakurt sevgilisiyle Venedik'ten fotoğraf paylaştı!

Kariyerine İtalyan takım Novara'da devam eden 21 yaşındaki milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un cinsel yönelimi tartışma yaratmıştı. Voleybolcudan sevgilisiyle Venedik'te yeni fotoğraf geldi.

Cinsel yönelimiyle eleştirilere maruz kalan Ebrar Karakurt sevgilisiyle Venedik'ten fotoğraf paylaştı!

21 yaşındaki Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından sevgilisi İmge ile İtalya’dan fotoğraf paylaştı. Başarılı voleybolcu daha önce sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafını aldığı tepkiler sonrası kaldırmak zorunda kalmıştı.

Instagram hesabında sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf sebebiyle bazı kişiler tarafından hedef gösterilmiş ve tepki görmüştü. Sporcular başta olmak üzere birçok yurttaşın desteğini de alan Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla silmek zorunda kaldığı fotoğrafı, Venedik'te çektirdi. Karakurt'un Instagram hesabında sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf binlerce beğeni ve yorum aldı.

Cinsel yönelimiyle eleştirilere maruz kalan Ebrar Karakurt sevgilisiyle Venedik'ten fotoğraf paylaştı!

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, kariyerine İtalyan takım Novara'da devam ediyor. Vakıfbank'ta forma giyen Ebrar Karakurt, Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Cinsel yönelimiyle eleştirilere maruz kalan Ebrar Karakurt sevgilisiyle Venedik'ten fotoğraf paylaştı!

{TITLE_STRIP}Ebrar Karakurt'un sevgilisi kim? İmge kimdir, nereli, kaç yaşında?


Cinsel yönelimiyle eleştirilere maruz kalan Ebrar Karakurt sevgilisiyle Venedik'ten fotoğraf paylaştı!

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