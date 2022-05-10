"Cinsellik aklımdan bile geçmedi" demişti! Mustafa Rahman Tohma, Seren Serengil'i aldattı mı? Her şey ortaya çıktı! "Ciğerim yanıyor" Hastalık sürecinde cinselliğin aklına bile gelmediğini belirterek gönülleri fetheden Mustafa Rahman Tohma ile ilgili Seren Serengil'in imalı paylaşımları dikkat çekti. Paylaşımlarının ardından Mustafa Rahman Tohma'nın Seren Serengil'i aldattığı iddia edildi.

1 11 Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına ameliyat geçirdiği için katılmayan Seren Serengil'in özel hayatında zor günler geçirdiği iddia edildi.