Cinsiyet değiştiren Elliot Page’den ilk fotoğraf geldi!

Ünlü Hollywood yıldızı Elliot Page 2014 tarihinde Las Vegas'ta gerçekleştirilen bir LGBT gençlik konferansında "Saklanmaktan yoruldum" diyerek eşcinsel olduğunu söylemişti.

Elliot Page, ABD’de 2007 yılında gösterime giren 'Juno' filmiyle Oscar’a aday gösterilirken, adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Page, cinsiyetini değiştirdiğini açıkladıktan sonra ilk kez fotoğrafını paylaştı. Page, yeni halini, "Sizin sevginiz ve desteğiniz en büyük hediye" sözleriyle paylaştı.

Oyuncu, takipçilerine güvende kalmaları ve birbirlerine destek olmaları mesajını da verdi.

Page, geçtiğimiz günlerde şu ifadeleri kullanmıştı:

Merhaba arkadaşlar. Trans olduğumu sizinle paylaşmak istiyorum ve ismim Elliot. Bunu yazdığım, burada olduğum, hayatımda buraya geldiğim için şanslı hissediyorum. Bu yolculuğumda beni destekleyen muhteşem insanlara karşı minnet duyuyorum.

Trans topluluğunda pek çok kişi tarafından etkilendim. Cesaretiniz, cömertliğiniz ve bu dünyayı kapsayıcı ve şefkatli bir yer yapmak için durmadan çalıştığınız için teşekkür ederim. Daha sevgi dolu ve eşit bir toplum için her türlü desteği sunacağım.