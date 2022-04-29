Cinsiyet değiştirmişti! Ünlü oyuncu eleştirilere sert çıktı “Haddinizi bilin” Aybike Esin Tumluer, kendisine eleştirenlere sert çıktı. Tumluer, "Karşınızdaki kişinin kim olduğunu hatırlatmak isterim. Haddinizi bilin" ifadelerini kullandı.

1 7 İlişki Durumu Karışık dizisinde rol alan Aybike Esin Tumluer, adından söz ettirmeye devam ediyor.