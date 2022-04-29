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  3. Cinsiyet değiştirmişti! Ünlü oyuncu eleştirilere sert çıktı “Haddinizi bilin”

Cinsiyet değiştirmişti! Ünlü oyuncu eleştirilere sert çıktı “Haddinizi bilin”

Aybike Esin Tumluer, kendisine eleştirenlere sert çıktı. Tumluer, "Karşınızdaki kişinin kim olduğunu hatırlatmak isterim. Haddinizi bilin" ifadelerini kullandı.

Cinsiyet değiştirmişti! Ünlü oyuncu eleştirilere sert çıktı “Haddinizi bilin” 117

İlişki Durumu Karışık dizisinde rol alan Aybike Esin Tumluer, adından söz ettirmeye devam ediyor.