Cinsiyet Partisi Fikirleri - Değişik Cinsiyet Partisi İçin 20 Fikir

Günümüzde çiftler evliliklerinin ardından yapmış oldukları partilerden sonra birde bebek heyecanı için kutlama tertip ediyorlar. İşte en değişik cinsiyet partisi için 20 fikir …

Değişik Cinsiyet Partisi İçin 20 Fikir

Rengarenk kurabiyeler ile kız bebek için pembe ve erkek bebek için mavi kurabiyeler hazırlayın. Misafirleriniz cinsiyeti renkli kurabiyelerin içinden öğrenebilir.

Anket oyunu ile misafirlerinizin cinsiyeti tahmin etmeleri için basit bir anket hazırlayın. Sonunda doğru tahmin yapanlara küçük hediyeler verebilirsiniz.

Sürpriz pasta ile pastanın içine pembe ya da mavi renkte dolgu ekleyerek cinsiyeti gösterin. Kesildiğinde sürpriz ortaya çıkacak

Rengarenk balonlar ile misafirlerinizden birine cinsiyeti bildirin ve o kişi pembe ya da mavi renkteki balonları şişirsin. Sonunda balonları patlatarak cinsiyeti açığa çıkarın.

Rengarenk balonlar ile misafirlerinizden birine cinsiyeti bildirin ve o kişi pembe ya da mavi renkteki balonları şişirsin. Sonunda balonları patlatarak cinsiyeti açığa çıkarın.

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Sürpriz hediye kutusu ile doktordan alacağınız cinsiyet bilgisini sadece size özel hazırlanmış bir hediye kutusuna koyun. Partide kutuyu birlikte açarak cinsiyeti öğrenin.

Mavi ve pembe içecekler mavi ve pembe renkteki içecekler hazırlayarak misafirlerinizin cinsiyeti tahmin etmesini sağlayın.

Cinsiyete göre süslemeler ile parti alanını kız bebek için pembe erkek bebek için mavi süslemelerle donatın.

Cinsiyet tahmin kartları ile misafirlerinize cinsiyeti tahmin etmeleri için kartlar verin. Tahminleri kaydedin ve sonunda doğru tahmin yapanlara ödüller verin.

Rengarenk konfetiler ile misafirlerin üzerlerine pembe ya da mavi konfetiler atarak cinsiyeti öğrenmelerini sağlayın.

Cinsiyet temalı kıyafetler bebeğin cinsiyetine göre misafirlerin cinsiyet temalı kıyafetler giymelerini isteyin.

Karakter temalı cinsiyet tahminleri ile bebeğin cinsiyetine uygun karakterlerin resimlerini hazırlayarak misafirlerin tahminde bulunmasını sağlayın.

Pinata pembe ya da mavi renkte bir pinata hazırlayın ve içine cinsiyeti gösteren küçük hediyeler koyun. Pinatayı kırarak cinsiyeti öğrenin.

Cinsiyete göre bebek isimleri tahmini misafirlerin cinsiyete uygun bebek isimlerini tahmin etmelerini isteyin. En çok doğru tahmini yapan misafire bir ödül verin.

Cinsiyet Temalı Karaoke: kız bebekler için popüler kız şarkıları ve erkek bebekler için erkek şarkıcıların şarkılarını içeren bir karaoke etkinliği düzenleyin. ​​​​​​​

Unutmayın cinsiyet öğrenme partileri eğlenceli ve mutlu anlar sunan etkinlikler olabilir. Ancak doğum öncesi cinsiyetin öncesi cinsiyetin sadece bir tahmin olduğunu ve asıl önemli olanın sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek olduğunu unutmayın.

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Bebek Cinsiyet Partisi Nedir, Nasıl Yapılır?

Çocuk sahibi olmak birçok ailenin oldukça istediği bir şeydir. Bu nedenle ilk haber geldiğinde tatlı bir telaş başlar ve bebeğin dünyaya geldiğinde her şeyinin hazır olması gerekir. Fakat hamilelik sürecinde bazı eğlence anları da olması gerekir. Son zamanlarda trend haline gelen cinsiyet partisi veya diğer ismiyle “Gender party”, hem eğlenilen hem de ebeveynlerin bebeklerinin cinsiyetlerini öğrendiği bir partidir. Peki, bebek cinsiyet partisi nedir ve nasıl yapılır?

Aileye yeni bir üyenin katılması oldukça heyecanlı bir süreçtir. Bu süreçte ebeveynler bir yandan bu heyecanı yaşarken bir yandan da ailenin yeni üyesi için hazırlıklar yapar. Bu hazırlıklar bazen stresi de beraberinde getirmektedir. İşte bu stresi biraz olsun azaltmak ve bu mutlu anın güzelliğini sevdiklerinizle paylaşmak için cinsiyet partisi düzenleyebilirsiniz. Bebek cinsiyet partisi, isminden de anlaşılacağı üzere bebeğin cinsiyetinin eğlenceli ve sürprizli bir şekilde öğrenilmesi için düzenlenmektedir. Genelde hamileliğin 12. haftası ve 16. haftası civarlarında parti verilmektedir.

Bebek Cinsiyet Partisi Nasıl Düzenlenir?

Yaşam alanlarında, bahçelerde, kafelerde veya özel alanlarda düzenlenen bebek cinsiyet partisi, güzel anılar biriktirilen bir organizasyondur. Bu organizasyonu kendiniz yapabileceğiniz gibi bir organizasyon firması ile anlaşarak parti düzenlemesini isteyebilirsiniz. Eğer kendiniz yapmak istiyorsanız, güvendiğiniz iki arkadaşınıza bu görevi verebilirsiniz. Parti konseptinde iki renk tercih edilmektedir. Bunlar; pembe ve mavidir. Pembe renk kız bebeği, mavi renk ise erkek bebeği temsil eder. Bebeğin cinsiyetini öğrenmek için 5 farklı yöntem kullanılmaktadır:

Balon yöntemi: Bebek cinsiyet partisi yöntemleri arasında en çok tercih edilen yöntemdir. Bu yöntem için büyük bir siyah balon alınır. Balonun içerisine bebeğin cinsiyetine göre pembe veya mavi konfetiler konulmaktadır. Balon üzerinde ise “boy or girl” yazar veya soru işareti bulunması önemlidir. Davetlilerle geriye doğru sayılır ve ebeveynler balonu bir iğne ile patlatır. Konfeti rengine göre cinsiyet belli olur.

Bebek cinsiyet partisi yöntemleri arasında en çok tercih edilen yöntemdir. Bu yöntem için büyük bir siyah balon alınır. Balonun içerisine bebeğin cinsiyetine göre pembe veya mavi konfetiler konulmaktadır. Balon üzerinde ise “boy or girl” yazar veya soru işareti bulunması önemlidir. Davetlilerle geriye doğru sayılır ve ebeveynler balonu bir iğne ile patlatır. Konfeti rengine göre cinsiyet belli olur. Kutu yöntemi : Bu yöntemde büyük bir kutu temin etmeniz gerekir. Temin edilen kutu içerisine bebeğin cinsiyetine göre pembe veya mavi balonlar yerleştirilmektedir. Ebeveynler kutunun başına geçer ve sevdiklerinin geri sayımı sonrasında kutuyu açar. Balonların rengine göre bebeğin cinsiyeti ortaya çıkar.

: Bu yöntemde büyük bir kutu temin etmeniz gerekir. Temin edilen kutu içerisine bebeğin cinsiyetine göre pembe veya mavi balonlar yerleştirilmektedir. Ebeveynler kutunun başına geçer ve sevdiklerinin geri sayımı sonrasında kutuyu açar. Balonların rengine göre bebeğin cinsiyeti ortaya çıkar. Pasta yöntemi : Bu yöntemde bebeğin cinsiyetinin yazılı olduğu zarf, pasta alınan yere verilmelidir. Pastayı yapan yerde buna göre pastanın içerisini mavi ya da pembe renkte tasarlar. Dışında ise istediğiniz tasarımı kullanabilirsiniz. Ebeveynler pastayı kestiğinde içinden çıkan renge göre bebeğin cinsiyeti belli olur.

Bu yöntemde bebeğin cinsiyetinin yazılı olduğu zarf, pasta alınan yere verilmelidir. Pastayı yapan yerde buna göre pastanın içerisini mavi ya da pembe renkte tasarlar. Dışında ise istediğiniz tasarımı kullanabilirsiniz. Ebeveynler pastayı kestiğinde içinden çıkan renge göre bebeğin cinsiyeti belli olur. Beyaz tişört: Bu yöntemde ebeveynler beyaz tişört giyer. Bu sırada gözleri göz bandı ile kapatılması gerekir. Sonrasında önlerine mavi veya pembe boya konur. Bebeğin cinsiyetine göre elleri yönlendirmeniz gerekmektedir. Eller boyaya batırıldıktan sonra boyalı eller ebeveynlerin tişörtlerine bastırılır. Gözler açıldığında tişört üzerindeki renge göre cinsiyeti öğrenmiş olurlar.

Bu yöntemde ebeveynler beyaz tişört giyer. Bu sırada gözleri göz bandı ile kapatılması gerekir. Sonrasında önlerine mavi veya pembe boya konur. Bebeğin cinsiyetine göre elleri yönlendirmeniz gerekmektedir. Eller boyaya batırıldıktan sonra boyalı eller ebeveynlerin tişörtlerine bastırılır. Gözler açıldığında tişört üzerindeki renge göre cinsiyeti öğrenmiş olurlar. Renkli duman: Partiyi açık alanda düzenlemeyi düşünüyorsanız, dumanlı bir sürpriz oldukça güzel kareler ortaya çıkmasını sağlar. Bu yöntemde renkli dumanlar gözleri kapalı ebeveynler eşliğinde salınır ve gözlerini açtıklarında duman rengine göre cinsiyet belli olur.

Baby Shower ve cinsiyet Partisi aynı şey mi?

Baby shower, yeni anne ve baba olacak ebeveynlere hem maddi hem de manevi destek vermek amacıyla yapılan bir partidir. Bu parti, doğuma çok az bir süre kala yapılmaktadır ve doğum öncesi stresin azaltılmasına destek amacı güder. Cinsiyet öğrenme partisi ise isminden de anlaşılacağı üzere çok daha erken yapılmaktadır. Amacı, bebeğin cinsiyetini öğrenmektir.

Cinsiyet partisinde ne dağıtılır?

Sevdiklerinizle birlikte ailenin yeni üyesinin gelişini kutladığınız partide konuklarınıza konseptinize göre ikramlar sunabilirsiniz. Pastalı konseptlerde pastanın yanında içecek ikram edilmektedir. Diğer tüm konseptlerde de bu geçerlidir. Pasta dışında kurabiye, çikolata, şekerleme gibi özel ürünlerle sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz

​​​​​​​Cinsiyet partisinde ne gibi oyunlar oynanır?

Oldukça eğlenceli olan balon patlatma oyunu, cinsiyet partilerinde oldukça sık görünmektedir. Bir alana şişirilen balonları yerleştirin ve numaralandırın. Numaralı balonlardan birinin içinde bebeğin cinsiyetini belirten konfetileri yerleştirin. Konuklardan sırasıyla numara isteyin ve iğne yardımıyla balonları patlatmaya başlayın. Heyecanlı bekleyiş sonunda cinsiyetin belli olduğu balonu bulan konuğa tatlı bir hediye verebilirsiniz.

Bu oyun dışında pinyata oyunu da oldukça sık görülen bir oyundur. Pinyata kutusu içerisine yerleştireceğin renkli konfetiler veya şekerlemeleri kazanmak isteyen herkesin kutuyu vurması gerekmektedir. Kutunun patlamasıyla birlikte şekerlemeler düşer ve cinsiyet belli olur.