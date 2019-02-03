Cip ile midibüs çarpıştı: 11 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te cip ile midibüsün çarpışması sonucu 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Mirassof S. idaresindeki 34 MM 1844 plakalı cip, Osmaneli-Bilecik kara yolu Yenişehir Kavşağı'nda fabrika işçilerini taşıyan Kadri D. yönetimindeki 11 S 0056 plakalı midibüsle çarpıştı.

Kazada, cip sürücüsü ile yanındaki Mirsadi Seyidov, Ersan Gülüm, İsmet Turan ve Gurbet Çankaya ile midibüsteki 6 işçi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Mirsadi Seyidov, Ersan Gülüm ve İsmet Turan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA