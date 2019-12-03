CİP ORMANLIK ALANDA ALEV ALEV YANDI 

Ataşehir'de ormanlık alanda bir cip alev alev yandı. Cipteki yangının ağaçlara sıçramaması olası bir orman yangınının önledi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mevkiindeki ormanlık alandaki cipte çıktı. Offroad araçlarının kullandığı güzergahta ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunduğu öğrenilen cip henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

YANGIN ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Yolun bozuk ve engebeli olması sebebiyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Alev Alev yanan cip kullanılamaz hale geldi. Orman İtfaiyesi'nden talep edilen destek üzerine, olay yerine ulaşan ekipler yanan cipe müdahale etti. Yangının ormana

ağaçlara sıçramaması olası bir orman yangınının önledi. Çıkan yangında ölen yada yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Yanan aracın havadan görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Zırhlı araçtan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA