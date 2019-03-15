Cip otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Erenler ilçesi D-100 karayolu Pekşenler mevkii Akyazı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 YGR 06 plakalı cip 54 H 2327 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 54 H 2327 plakalı otomobil sürücüsü yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ismi henüz öğrenilemeyen yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA