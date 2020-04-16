Cip tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Samsun'da cipin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolu Terme ilçesi Yerli Mahallesi'nde seyir etmekte olan Zeki Öremiş hâkimiyetindeki 06 DD 2829 plakalı cip aynı istikamette giden 55 GU 175 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle karayolunda savrulan cip refüjde bulunan ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeritte durabildi. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından kontrol edilen Zeki Öremiş'in kazayı hafif yaralı olarak atlattığı tespit edildi.

Kaynak: İHA