CIP Travel Antalyaspor, Nilüfer Belediyespor’u ağırlayacak

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden CIP Travel Antalyaspor, ligin 13. Hafta karşılaşmasında evinde Nilüfer Belediyespor'u ağırlayacak.

Lige verilen aranın ardından parkeye galibiyetle dönmeye hazırlanan CIP Travel Antalyaspor, 27 Ocak Pazar günü saat 15.00'de Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda Nilüfer Belediyespor'u ağırlayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, Bursa temsilcisini yenerek ligdeki yükselişini sürdürmek istiyor.

Lige verilen uzun arada hazırlıklarını en üst seviyede yaptıklarını söyleyen CIP Travel Antalyaspor Hentbol Takımı Antrenörü Fatih Işık, "İlk yarının son maçı olan bu maç, federasyonun takviminde 16 Aralık'tan sonra 27 Ocak'ta oynanmak üzere planlandı. Biz, 16 Aralık'ta Adıyaman maçını oynadıktan sonra lige 45 gün ara verildi. Biz de 20 günlük dinlenmenin ardından 8 Ocak'ta tesislerimizde toparlanarak antrenmanlarımıza başladık. Hafta sonu oynayacağımız Nilüfer Belediyespor maçına ciddi bir şekilde hazırlandık. Motivasyon ve fiziksel anlamda bu maça hazırız. Bizlerle beraber 17. destek ve güç olarak taraftarlarımızı Süleyman Evcilmen Spor Salonu'na bizlerle beraber olmaya davet ediyoruz. Hedef ve planlamamız doğrultusunda çalışmalarımızı ve adım adım sürecimizi devam ediyoruz. Bu yolun sonunun Avrupa olmasını istiyoruz" dedi.

"Nokta transferler yaptık"

Devre arasında kadrolarında bulunan 3 yabancı oyuncuyla yollarını ayırdıklarını söyleyen Antrenör Fatih Işık sözlerine şöyle devam etti,

"2 transferimiz var. Sözleşmelerimizi imzaladık. Lisanslarının yetişmesi durumunda maça yetişecekler. Yapılan bu transferlerden dolayı Başkanımız Ali Şafak Öztürk ile Şube Sorumlumuz Hakan İrban'a teşekkür ediyoruz. Sıkıntı yaşadığımız bölgelere önemli takviyeler yaptık. 3 oyuncularımızla yollarımızı ayırıp hem bütçe hem de kalite anlamında bir dokunuş yaptığımızı düşünüyorum. Ayrıca A Milli takımımızda forma giyen sporcumuz Cemal Kütahya'nın omzunda sakatlığı var. Bu maçta süre alamayacak. Ama 10 Şubat'ta oynayacağımız Beykoz maçına kadar tedavileri gerçekleşerek, bu maça yetiştirilecek. Adım adım yükseldiğimiz zorlu lig maratonunda tek ihtiyacımız taraftarımız. Tüm taraftarımızı salona davet ediyoruz."

Kaynak: İHA