"Çipetpet" videosuyla tanınmıştı! Arnavut Şevket lakabıyla bilinen Şevket Kopal hayatını kaybetti!

Sosyal medyada bir döneme damga vuran ve "Çipetpet" ifadeleriyle hafızalara kazınan Şevket Kopal 95 yaşında hayatını kaybetti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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"Çipetpet" videosuyla tanınmıştı! Arnavut Şevket lakabıyla bilinen Şevket Kopal hayatını kaybetti!

"Çipetpet" ifadeleriyle hafızalara kazınan Huzurevinde kaldığı bilinen ve kuş sevgisiyle tanınan Arnavut Şevket lakaplı Şevket Kopal, 95 yaşında hayatını kaybetti. Arnavut Şevket'in, 20 Ağustos Cumartesi günü Karacaahmet Mezarlığı girişindeki Şakirin Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaca Ahmet Mezarlığında defnedileceği belirtildi.

"Çipetpet" videosuyla tanınmıştı! Arnavut Şevket lakabıyla bilinen Şevket Kopal hayatını kaybetti!

Şevket Kopal, "Çipetpet" ile ünlü olmasının ardından Turkcell'in reklamında oynamış ve “2014 Yılının Enleri Ödülleri"nde en iyi reklam filmi ödülünü almıştı.

"Çipetpet" videosuyla tanınmıştı! Arnavut Şevket lakabıyla bilinen Şevket Kopal hayatını kaybetti!

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