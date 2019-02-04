Cipinin nasıl soyulduğunu anlayamadı

ADANA'da, sabah yürüyüşüne çıkan Mehmet Bozdoğan (40), döndüğünde cipinin içindeki 650 eruo ve bin lirasının çalındığı fark etti. Bozdağan, "Aracımın camı kırılmamış, kapısında oynama yok. Acaba hırsızlar beni yeni geliştirdikleri bir sistemle mi soydu?" notuyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Dilberler Sekisi mevkiinde meydana geldi. Tarım ve otomotiv alım satımı yapan Mehmet Bozdoğan, sabah saatlerinde cipini park edip, yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra aracına dönen Bozdoğan, torpidosunun açık olduğunu fark etti. 650 euro ve bin lirasının yerinde olmadığını gören Bozdoğan, camlarında kırık olmadığını, kapı kilitlerinde de zorlanmadığını görünce şaşırdı. Cep telefonunu ve bazı elektronik eşyalarının yerinde olduğunu gören Bozdoğan, polisi aradı.

Bozdoğan, sosyal medya hesabından "Arkadaşlar, şu anda aracım Dilberler Sekisi mevkiinde soyuldu. Lütfen dikkatli olun. Aracımı kilitlediğimi hatırlıyorum, döndüğümde param yoktu. Fakat hırsız parayı görünce cep telefonu ve diğer elektronik eşyalarımı almamış. Camı kırmamış, kilitlerinde oynama yok. Acaba hırsızlar beni yeni geliştirdikleri bir sistemle mi soydu?" notuyla paylaşımda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA