Çıplak dizisi neden yayından kaldırıldı? Cüneyt Özdemir'in 'Çıplak' paylaşımı olay oldu!

Çıplak dizisi neden yayından kaldırıldı? Başrollerinde Müge Bayramoğlu, Ramazan Mert Demir ve Bora Cengiz'in paylaştığı dram türündeki Türk yapımı internet dizisi 'Çıplak' sosyal medyada Cüneyt Özdemir'in açıklamalarının ardından gündem oldu. Peki Çıplak dizisi neden yayından kaldırıldı? Cünet Özdemir ne dedi?

BluTV 'de yayın hayatına başlayan bir gençlik dizisi olarak da nitelendirilebilecek 'Çıplak' dizisi 2. sezon çekimleri tamamlanmasına kısa bir süre kala RTÜK engeline takıldı.

Dizinin yapımcısı olan TN Yapım'ın Genel Koordinatörü Merve Göntem, ani gelişen kararla ilgili olarak, "İkinci sezon çekimlerini bitirmemize günler kala, BluTV'den gelen bir telefonla dizinin yayından kaldırıldığını öğrendik" dedi.



ÇIPLAK DİZİSİ NEDEN YAYINDAN KALDIRILDI?

RTÜK ve BluTV'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

CÜNEYT ÖZDEMİR'İN ATTIĞI TWEETİN ARDINDAN DİZİ KALDIRILDI!

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in sosyal medyadan yaptığı "Aman RTÜK Başkanı Bekir Şahin bey ve sansür kılıcı görmesin!" paylaşımının ardından kısa bir süre sonra dizi BLUTV'den kaldırıldı.

Özdemir, dizinin yayından kaldırılmasının ardından paylaşımını sildi ve sosyal medyada 'Cüneyt Özdemir RTÜK'e şikayet etti" yorumlarına yönelik şu açıklamayı yaptı:

"Yeni bir delilikle karşı karşıyayız. 6 ay önce Çıplak adında bir dizi çekiliyor. Blu tv yayınlıyor. Ben diziyi yeni izleyip şaşırıyor ve övüyorum. Aylardır Sansürcülüğünü eleştirdiğim RTÜK başkanına her zaman olduğu gibi esprili bir şekilde 'aman duymasın' deyip söyleniyorum.

Dizi Blu Tv'den kaldırılıyor ve ihale bana kalıyor! Bu dizi Rtük yüzünden mi yoksa Rtük korkusundan mı kaldırıldı ne oldu bunu resmi açıklama olunca öğreniriz ama anlamadığım dayağı niye ben yiyorum? Rtük'ün sansür tavrını aylardır hemen her yayında eleştiren benim yahu.

Sosyal medya tamamen bir linç ve delilik alanına dönüştü. Sürekli kendimizi açıklamak zorunda hissediyoruz. Gerekiyor da.. Yapacak bir şey yok. Demek ki biz yeterince kendimizi anlatamıyoruz. O yüzden bir daha bakın bakalım benim kadar RTÜK'ün sansürünü eleştiren kimse var mı?

Son olarak bir kez daha altını çizerek söyleyeyim; Çıplak dizisini çok beğendim. Kendi halinde, küçük bütçeli, mütevazi ama şahane iş çıkartmışlar. Üstelik paralı bir platformda yayınlandı, isteyen izler isteyen izlemez. Rtük dahil kimse özgür iradeye burnunu sokmamalı..."