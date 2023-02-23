Ciprian Biceanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ciprian Biceanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ciprian Biceanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ciprian Biceanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ciprian Biceanu 26 Şubat 1994 tarihinde Pitești şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuț Ciprian Biceanu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ciprian Biceanu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ciprian Biceanu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hermannstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Hermannstadt takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ciprian Biceanu'nin FC Hermannstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ciprian Biceanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ciprian Biceanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ciprian Biceanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ciprian Biceanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CS Mioveni

1 Temmuz 2017 yılında Astra Giurgiu

14 Temmuz 2020 yılında Concordia

10 Ocak 2022 yılında FC Hermannstadt

Ciprian Biceanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ciprian Biceanu şuan FC Hermannstadt takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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