Ciprian Calugar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ciprian Calugar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ciprian Calugar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ciprian Calugar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ciprian Calugar 23 Nisan 2004 tarihinde Turda şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ilie Ciprian Călugăr şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ciprian Calugar Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IG Sports Management yapmaktadır. Ciprian Calugar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Dej futbol takımında oynamaktadır. Unirea Dej takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ciprian Calugar'nin Unirea Dej ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ciprian Calugar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ciprian Calugar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ciprian Calugar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ciprian Calugar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2018 yılında Uni Cluj U19

1 Temmuz 2022 yılında Unirea Dej

30 Haziran 2023 yılında Uni Cluj U19

Ciprian Calugar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ciprian Calugar şuan Unirea Dej takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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