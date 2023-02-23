Ciprian Deac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ciprian Deac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ciprian Deac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ciprian Deac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ciprian Deac 16 Şubat 1986 tarihinde Bistriţa şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ciprian Ioan Deac şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ciprian Deac Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Briem Soccer Connection yapmaktadır. Ciprian Deac, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 14 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Ciprian Deac'nin CFR Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ciprian Deac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ciprian Deac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ciprian Deac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ciprian Deac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Unirea Dej

1 Temmuz 2005 yılında CFR Cluj

1 Şubat 2008 yılında Otelul Galati

30 Haziran 2008 yılında CFR Cluj

1 Ağustos 2010 yılında Schalke

1 Temmuz 2011 yılında Rapid Bukarest

30 Haziran 2012 yılında Schalke

1 Temmuz 2012 yılında CFR Cluj

15 Haziran 2015 yılında Aktobe

14 Ocak 2016 yılında Tobol Kostanay

14 Ocak 2017 yılında CFR Cluj

Ciprian Deac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ciprian Deac şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Ciprian Deac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 17 numaralı formasıyla 3 Mart 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 4 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 1 Haziran 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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