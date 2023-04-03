Ciprian Dioszegi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ciprian Dioszegi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ciprian Dioszegi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ciprian Dioszegi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ciprian Dioszegi 3 Aralık 2004 tarihinde Cluj-Napoca şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ciprian Andrei Dioszegi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ciprian Dioszegi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CFR Cluj U19 futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Ciprian Dioszegi'nin CFR Cluj U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ciprian Dioszegi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ciprian Dioszegi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2021 yılında Bilinmiyor
28 Mart 2022 yılında CFR Cluj U19
Ciprian Dioszegi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ciprian Dioszegi şuan CFR Cluj U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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