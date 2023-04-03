Ciprian Dioszegi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ciprian Dioszegi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ciprian Dioszegi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ciprian Dioszegi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.