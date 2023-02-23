Ciprian Natea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ciprian Natea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ciprian Natea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ciprian Natea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ciprian Natea 16 Kasım 1995 tarihinde Sibiu şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ciprian Ilie Natea şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ciprian Natea Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC 1599 Selimbar futbol takımında oynamaktadır. CSC 1599 Selimbar takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Ciprian Natea'nin CSC 1599 Selimbar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ciprian Natea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ciprian Natea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ciprian Natea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ciprian Natea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında FC Hermannstadt

1 Şubat 2017 yılında FC Avrig

1 Ağustos 2019 yılında CSC Selimbar

Ciprian Natea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ciprian Natea şuan CSC 1599 Selimbar takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.