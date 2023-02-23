Ciprian Perju kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ciprian Perju Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ciprian Perju adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ciprian Perju Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ciprian Perju 18 Mart 1996 tarihinde Mangalia şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ciprian Antonio Perju şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ciprian Perju Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG World yapmaktadır. Ciprian Perju, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Unirea 04 Slobozia futbol takımında oynamaktadır. AFC Unirea 04 Slobozia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ciprian Perju'nin AFC Unirea 04 Slobozia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ciprian Perju Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ciprian Perju isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ciprian Perju Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ciprian Perju futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2013 yılında FC Viitorul

1 Ağustos 2015 yılında FC Brasov

31 Aralık 2015 yılında FC Viitorul

1 Ağustos 2016 yılında Ac. Clinceni

30 Haziran 2017 yılında FC Viitorul

1 Ağustos 2017 yılında CS Afumati

30 Haziran 2019 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2019 yılında SCM Gloria Buzau

30 Haziran 2021 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2021 yılında Unirea Slobozia

Ciprian Perju Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ciprian Perju şuan AFC Unirea 04 Slobozia takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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