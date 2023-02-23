Ciprian Rus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ciprian Rus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ciprian Rus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ciprian Rus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ciprian Rus 1 Mart 1991 tarihinde Arad şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ciprian Rus Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ciprian Rus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Unirea 04 Slobozia futbol takımında oynamaktadır. AFC Unirea 04 Slobozia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ciprian Rus'nin AFC Unirea 04 Slobozia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ciprian Rus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ciprian Rus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ciprian Rus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ciprian Rus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında UTA BD

18 Ağustos 2016 yılında ASA 2013 Tg. Ms

25 Temmuz 2017 yılında Pandurii

1 Ocak 2018 yılında D. Calarasi

28 Temmuz 2018 yılında UTA Arad

1 Temmuz 2021 yılında Viitorul Tg.Jiu

1 Temmuz 2022 yılında Unirea Slobozia

Ciprian Rus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ciprian Rus şuan AFC Unirea 04 Slobozia takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.