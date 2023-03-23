Cips isteme kavgası kanlı bitti! Arabayla ezip öldürdüler!

Avcılar Sahilde yürüyen bir genç arabada alkol alan gençlerden cips istedi, gençler cips vermeyince tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında ise araçtaki gençler diğer gence arabayla çarparak 3 kez üstünden geçerek ezdi. Genç hayatını kaybetti.

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Cips isteme kavgası kanlı bitti! Arabayla ezip öldürdüler!

Akıl almaz olay, iki gün önce gece geç saatlerde Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki balıkçı barınakları mevkiinde yaşandı. Sahilde yürüyen İsrafil Ozan Alkaşi, otomobilde alkol alan Abdülkadir A., Ferhat A., ve Necat S.’den cips istedi ve cips alamayınca da tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Abdülkadir A., idaresindeki 34 PF 7357 plakalı otomobille İsrafil Ozan Alkaşi'yi ezdi. Sürücü birkaç kez Alkaşi’nin üzerinden geçtikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

CİPS SİTEDİ ARABAYLA ÜSTÜNDEN GEÇTİLER

İhbar üzerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alkaşi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Kent Güvenlik Kayıt Sistemi kayıtları ve görgü tanıklarından aldığı bilgilerle tespit ettiği şüpheli Abdülkadir A, Ferhat A, ve Necat S’yi gözaltına aldı.
Gencin otomobille ezildiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil, Alkaşi’yi ezdiği anlar görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cips isteme kavgası kanlı bitti! Arabayla ezip öldürdüler!

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