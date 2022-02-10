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Çırağ ne demek, TDK'ya göre Çırağ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Çırağ kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Çırağ ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Çırağ nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Çırağ kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Çırağ ne demek, TDK'ya göre Çırağ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çırağ ne demek? Çırağ TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çırağ kelimesi. Peki çırağ ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çırağ nedir, çırağ kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ÇIRAĞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çırağ kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Çırağ kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre çırağ kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çerağ

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