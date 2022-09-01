Çırak yetiştiren ustalara müjdeli haber! KOSGEB'den geri ödemesiz 250 bin lira hibe desteği! Başvurular bugün başlıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın işbirliği ile unutulmaya yüz tutmuş bazı kadim meslekler için KOSGEB tarafından 250 bin liralık hide desteği ödemeleri için bugün başvurular başlıyor.

Rukiye Karapunar
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Çırak yetiştiren ustalara müjdeli haber! KOSGEB'den geri ödemesiz 250 bin lira hibe desteği! Başvurular bugün başlıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın işbirliğinde tüm Türkiye'de unutulmaya yüz tutmuş meslekler için harekete geçildi. Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı kapsamında 250 bin liraya kadar geri ödemesiz destek sağlanacak olan ödemelerine birçok meslek grubu dahil edildi.

Çırak yetiştiren ustalara müjdeli haber! KOSGEB'den geri ödemesiz 250 bin lira hibe desteği! Başvurular bugün başlıyor!

BAŞVURULAR 30 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK

KOSGEB üzerinden alınacak olan kayıtlara bugün başlayan ön kayıtlar 30 Eylül tarihine kadar devam edecekken Kültür ve Turizm Bakanlığı 602 işletmenin ön başvurusunu kabul etti. Başvuruları başlayan ve kabul edilen meslekler arasında şu anda ön başvurusu kabul edilen işletmeler arasında, gramofon tamircisi, ahşap işleri, bıçakçılık, bakırcılık, deri işleri ile uğraşanlar bulunuyor.

Çırak yetiştiren ustalara müjdeli haber! KOSGEB'den geri ödemesiz 250 bin lira hibe desteği! Başvurular bugün başlıyor!

BİRÇOK MESLEK GRUBU BULUNUYOR

Ön başvuruda 31 farklı geleneksel meslek olmak üzere; seramik, ahşap işleri, bıçakçılık, bakırcılık, deri işleri, çalgı yapımcılığı, dokumacılık gibi meslekler ön plana çıktı. Ayrıca; şapka imalatı, gramofon tamirciliği, at arabası/fayton imalatı gibi mesleklerden de başvuru geldi.

Şu ana kadar 72 ilden başvuru gelirken, en fazla başvuru İstanbul, Denizli, Gaziantep, Şanlıurfa ve Bursa illerinden geldi.

Çırak yetiştiren ustalara müjdeli haber! KOSGEB'den geri ödemesiz 250 bin lira hibe desteği! Başvurular bugün başlıyor!

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