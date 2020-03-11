Çıraklık okulu öğrencilerinden otizmli çocuklara destek  

ADAPAZARI Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 20 öğrenci, Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Merkezi'nde eğitim gören otizmli öğrencilerin okuluna giderek saçlarını kesip örgü yaptı.

Adapazarı Mesleki Eğitim Merkezi, 27 alan, 149 dalda yaklaşık 600 öğrenciye eğitim veriyor. Kuaförlük alanında eğitim gören 20 öğrenci, Adapazarı Abalı Mahallesi'nde bulunan Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Merkezi'ndeki 67 otizmli öğrencinin yanına giderek saçlarını kesti ve örgü yaptı. Otizmli çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Adapazarı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Necmi Gökyokuş, "Adapazarı Mesleki Eğitim Merkezi olarak 27 alan 149 dalda mesleki eğitim vermektedir. Kurumumuza 8'inci sınıfı bitiren öğrencilerimizi kabul etmekteyiz. Burada, 9'uncu sınıftan itibaren öğrencilerimiz istedikleri alanı seçiyorlar ve bu alanda eğitim almaları için kesinlikle o alanla ilgili bir işte çalışmaları gerekiyor. Okulumuzda öğrenci olma şartı bu. 9-10 ve 11'inci sınıfa kadar kalfalık eğitimi alarak kalfalık belgesi alabilen öğrencilerimiz, 12'nci sınıfta ustalık eğitimi alıyor ve sınavları başarıyla geçmesi durumunda ustalık belgesi alarak mezun oluyorlar." dedi.

Otizmli 67 öğrenciye hizmet veren ve öğrenciler dışında öğrenci velileri için de oluşturulan dersliklerle aileleri otizm konusunda bilinçlendiren Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Merkezi Müdürü Murat Bulgan, "Okulumuzda 67 otizmli öğrenci bulunmakta ve öğrencilerimize eğitim verdiğimiz 17 sınıfta 2 öğretmenimiz 4 öğrencimizle ilgileniyor. Aynı zamanda biz burada öğrencilerimizin velilerine de hizmet vermekteyiz. Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla açtığımız kurslarda onların eğitimlerini sağlamaktayız." diye konuştu.

Otizmli öğrencileri tıraş eden Onur Çakır, "Otizmli kardeşlerimiz için buradayız, onları tıraş ediyoruz ve onlar için bir şeyler yapmak adına uğraşıyoruz" dedi. Kızların saçlarına örgü yapan Ebru Elaydın ise, "Hem kendilerini daha iyi hissetmeleri hem de onlara olan ilgimizi daha iyi anlamaları için buradayız." diye konuştu.

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Kaynak: DHA