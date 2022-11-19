Çıraklık sigortası ve staj EYT Kapsamına girecek mi? EYT çıraklık ve staj son dakika!

Türkiye'de sayıları 4.5 milyonu bulan EYT'liler gözünü Aralık ayına çevirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasına göre Aralık ayında TBMM'ye gelecek düzenlemeyle EYT mağdurları emekli olacak. Ocak ayında belirlenen prim ve gün sayısı kriterlerini sağlayanların ise Şubat ayında ilk maaşlarını almaları bekleniyor. Öte yandan çıraklık ve staja başlangıç tarihlerinin EYT kapsamında olup olmadığı vatandaşların odağında yer alıyor. Peki Çıraklık sigortası ve staj EYT Kapsamına girecek mi? İşte EYT'de çıraklık ve staj sigortası hakkındaki son dakika gelişmeleri...

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ÇIRAKLIK SİGORTASI VE STAJ EYT KAPSAMINA GİRECEK Mİ?

Çıraklık ve staj sigortasının EYT kapsamında olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamada bulundu.

Bakan Bilgin, staj sigortasının EYT kapsamında olup olmayacağı sorusuna yanıt veren, "Bir defa çalışmamız bitmedi. İkincisi, adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocaktan sonra uygulamaya sokulacak.” dedi.

Bakan Bilgin, sigorta girişi yapılmamış olan çıraklık ve stajyerlik durumunun bu kapsamda olmadığını ifade ederek, "Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem.” diye konuştu.

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EYT ÇIRAKLIK VE STAJ SON DAKİKA!

EYT'de çıraklık ve staj sigortası konusundan Bakan Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde son dakika açıklaması yapmıştı. Bilgin, çıraklık ve stajda sigorta girişi yapılmamasının EYT kapsamında olmadığını söyledi.