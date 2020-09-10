Cırcır Böceği Nasıl Susar? Cırcır böcekleri nasıl yakalanır ve öldürülür?

Cırcır böcekleri Sadece erkekleri ön kanatlarını birbirine sürterek ses çıkarırlar, dişileri kendilerine çekerler. İşitme organları ön bacaklarında bulunan bir uzantıdadır. Ayrıca vücutlarının sonuna yakın arka kısımlarında, duyarlı kıllarla kaplı iki boynuzsu dikenleri vardır. Arka bacakları sıçrama görevi yapar. Fakat çekirgeler kadar sıçrayamazlar. Daha çok çorak arazide rastlanır. Bazen otluk yamaçlarda ve tarla kenarlarında görülür. Sürüler halinde ağaç ve çalılıklar üstünde yaşayanlar da vardır. Özellikle ötüşleriyle bilinen cırcırböcekleri, İlkçağ'da yararlı hayvanlar sayılır, hem Avrupa'da hem Doğu'da alınıp satılmak için küçük kafeslerde yetiştirilirlerdi; Doğu'da aynı işlem bugün de sürüp gitmektedir. Cırcır böcekleri, bütün dünyada yaygın cırcır böceğigiller familyasındandır.

Cırcır böcekleri çoğunlukla bitkisel, bazen de hayvansal besinlerle beslenirler. İlkbahar mevsimlerinde, Haziran sonlarına kadar rastlanır. Gece hoş sesleri duyulur. Dişi, yumurtalarını toprağa bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar tam bir kış geçirir. Bunlar ergine benzerse de kanatsızdır. Erginleşene kadar 8-11 defa deri değiştirirler

Cırcır Böceklerinden Nasıl Susar? Cırcır böceği nasıl öldürülür?

Cırcır böcekleri yazları kendine has ötüşleriyle ortalığı neşelendirir ve sayıları azken zararsızdır. Ancak evin içinde üremeye başladılar mı kâğıttan yapılmış nesnelere, kıyafetlere, mobilyalara ve hatta duvarlara zarar verirler. Birkaç basit önlemle evindeki cırcır böceği nüfusunu kontrol altına alabilir, evin bodrumunu istila etmelerini önleyebilirsiniz.

Cırcır böceği yemiyle yakalama

En etkili kısa vadeli çözüm, böcekleri saklandıkları yerden cezbederek çıkarmaktır.

Derin olmayan bir kaba birkaç kaşık pekmez koyarak sonrasında kap yarısına kadar suyla karıştırılır. Kap, cırcır böceği problemi yaşanılan odaya bırakılır. Cırcır böceği pekmeze çok sevdiği için kokusunu alınca kabın içine girer ve bu şekilde yakalanmış olur.

Marketlerde satılan cırcır böceği yemleri de aynı işlevi görmektedir.

Cırcır böceği için Tuzak kurmak

Yapışkan tuzaklar zehir olmadan cırcır böceği yakalamanın harika bir yoludur. Özellikle de zehirli böcek spreylerinden etkilenebilecek küçük çocukların ya da ev hayvanlarınız varsa Cırcır böceği tuzaklarını duvarlar, pencereler ya da kapı ağızları gibi problemli yerlere yerleştirin. Bunlar ısıya ve neme ne kadar yakın durursa, oradan geçen böcekleri cezbetmeleri de o kadar kolay olacaktır.

Cırcır böceği için Böcek spreyi kullanmak

Çoğu böcek spreyi, cırcır böceklerini de etkili biçimde ortadan kaldırır. Cırcır böcekleri için özel olarak yapılmış ya da genel amaçlı bir sprey alıp köşelere, pencere pervazlarına ve böcek istilasına rastladığınız diğer yerlere sıkınız.

Cırcır böceği Yumurtalarını yok etmek

Cırcır böcekleri evin içine yumurtlayabilir ve bu da böcek istilasının kaşla göz arasında kontrolden çıkmasına yol açabilir.

Bölgeyi Yüksek Verimli Parçacık Yakalayıcı (HEPA) filtreli bir elektrikli süpürgeyle temizleyin. Bu güçlü makineler yumurtaları halıdan ya da bırakıldıkları diğer yerlerden sökecektir. Süpürgenin çektiklerini kilitli bir plastik torbaya koyup atınız.

Canlı cırcır böcekleri üstünde kullanılan çoğu sprey, onların yumurtalarını da öldürür. Cırcır böceklerinin genelde yumurtladıkları yerler olan döşemelerin arasındaki boşluklara ve süpürgeliklere de sprey sıkınız.

Cırcır Böceklerinin Kuluçka Alanlarını Yok Etmek

Evi mühürlemek

Cırcır böceklerinin istilasından korunmanın en iyi yolu, pencere ve kapıları onların giremeyeceği hale getirmektir. Cırcır böcekleri en küçük çatlaklardan bile geçebilirler. O yüzden onların girebileceği ya da yuva yapabileceği yerleri özenle kontrol ediniz.

Pencere kenarlarını ve duvarlardaki yarıkları macunlayarak bu küçük çatlaklardan kurtulun

Kapıların altına takılan ve böceklerin girmesine izin vermeyen altlıklardan alabilirsiniz.

Evdeki havalandırmalara sineklik takılı olduğundan emin olun.

Çöpün ağzını kapalı tutun çünkü çöp kokusu cırcır böceklerini çeker. Çöpü dışarıda, kapalı bir kap içinde tutmak böceklerin eve girmesini ve içeride çoğalmasını önleyecektir.

Bitkileri seyreltin

Cırcırlar yuvalarını uzun çimenlerin ve diğer bitkilerin arasına yapar. Çimleri biçer, bahçendeki bitkilerin aşırı uzamasına izin vermezseniz böcekler de yuva yapacak yer bulamaz.

Çimen benzeri bitkilerin evden birkaç metre uzakta olmasını sağlayın ki yuva yapan cırcır böcekleri eve kolayca ulaşamasın. Ayrıca sarmaşıkları ve yüzeyleri kaplayan diğer bitkileri kısa tutunuz. Tahta, malç ve kompost yığınları evden bir hayli uzakta olmalıdır.

Giderlerde ve çatı oluklarında birikmiş bitki döküntüleri var mı diye bakınız. Cırcır böcekleri genelde buralara yuva yapmaktadır.

Evi Cırcır Böcekleri İçin Cazip Olmaktan Çıkarmak

Parlak ışıkları sökünüz. Cırcır böcekleri ışığa gelir. Eğer evi geceleri güçlü ışıklarla aydınlatıyorsanız cırcır böceklerini de eve çekiyor olabilirsiniz.

Daha az ışık veren “böcek lambalarını” ya da kehribar rengi LED ışıklarını yapı marketlerden satın alabilirsiniz. Bunlar geceleri cırcır böceklerini ve diğer böcekleri cezbetmemek için tasarlanmıştır.

Eğer geceleri evin bahçesini aydınlatıyorsanız bu ışıkları evden bir hayli uzağa koyun ki bu ışıklar cırcır böceklerini evin içine çekmesin.

Doğal avcıların çoğalmasına izin veriniz

Kertenkeleler ve örümcekler doğal olarak cırcır böceği avcısıdır. O yüzden evinde bunların yaşamasına izin vererek cırcır böceği nüfusunu doğal yollardan kontrol edebilirsiniz.

Evin içine böcek ilacı sıkmayınız bu böcek ilaçları cırcır böceği avcıları için de zehirlidir. Kuşlar ve kediler de cırcır böceklerini avlamaktadır.

Evi derli toplu tutmak böcek istilasını önlemenin en iyi yoludur. Evin bodrumu dağınıksa cırcır böcekleri döküntülerin arasına yuvalanmış olabilir.