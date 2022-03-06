Çırılçıplak soyulup katledildiler! Meksika Ligi'nde Queretaro-Atlas taraftarları dehşet saçtı! İnsanlık dışı katliam görüntüleri kan dondurdu!
Çırılçıplak soyulup katledildiler! Meksika Ligi'nde Queretaro-Atlas taraftarları dehşet saçtı! İnsanlık dışı katliam görüntüleri kan dondurdu!
Meksika Ligi'nde (Liga MX) oynanan Queretaro-Atlas mücadelesi taraftarların sahaya girmesi sebebiyle yarıda kaldı. Sahanın dışına taşan kavga katliama dönüştü. Kıyafetleri çıkartılarak ağır darp edilen kişilerden 17'si ölürken 22 kişi de yaralandı.