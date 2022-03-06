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  3. Çırılçıplak soyulup katledildiler! Meksika Ligi'nde Queretaro-Atlas taraftarları dehşet saçtı! İnsanlık dışı katliam görüntüleri kan dondurdu!

Çırılçıplak soyulup katledildiler! Meksika Ligi'nde Queretaro-Atlas taraftarları dehşet saçtı! İnsanlık dışı katliam görüntüleri kan dondurdu!

Meksika Ligi'nde (Liga MX) oynanan Queretaro-Atlas mücadelesi taraftarların sahaya girmesi sebebiyle yarıda kaldı. Sahanın dışına taşan kavga katliama dönüştü. Kıyafetleri çıkartılarak ağır darp edilen kişilerden 17'si ölürken 22 kişi de yaralandı.

Çırılçıplak soyulup katledildiler! Meksika Ligi'nde Queretaro-Atlas taraftarları dehşet saçtı! İnsanlık dışı katliam görüntüleri kan dondurdu! 116

Meksika Ligi'nde oynanan Queretaro-Atlas karşılaşması futbol tarihine bir kara leke olarak kazındı.