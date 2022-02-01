Çirişçi Çanağı ne demek, TDK'ya göre Çirişçi Çanağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çirişçi çanağı ne demek? Çirişçi çanağı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çirişçi çanağı kelimesi. Peki çirişçi çanağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çirişçi çanağı nedir, çirişçi çanağı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇİRİŞÇİ ÇANAĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çirişçi çanağı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çirişçi çanağı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çiriş hazırlamakta kullanılan derin kap

