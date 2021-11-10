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Cırnık ne demek, TDK'ya göre Cırnık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Cırnık kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Cırnık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Cırnık nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Cırnık kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Cırnık ne demek, TDK'ya göre Cırnık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cırnık ne demek? Cırnık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cırnık kelimesi. Peki cırnık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cırnık nedir, cırnık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

CIRNIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cırnık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre cırnık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Set duvarlarında su akacak delik

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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