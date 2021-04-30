Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en olumsuz etkilenen sektörlerden bir tanesi de hiç şüphesiz ki yiyeecek - içecek sektörü oldu. İşletmelerin yaklaşık bir yıldır tam kapasiteyle hizmet verememesi, sık sık oturmalı faaliyetlerine ara vermesi gibi sebeplerle gelir kaybı yaşandı. Bunun üzerine devlet tarafından işletme sahiplerine ciro destek ödemesi hizmeti sunulması kararı alındı. Peki Ciro kaybı desteği başvuru süresi uzatıldı mı? Ciro kaybı desteği başvuru tarihi ve tüm detaylar...

CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI MI?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre esnaflara ciro kaybı desteği olarak tek seferde en az 2 bin, en fazla ise 40 bin Türk Lirası ödeme yapılacak.

Ciro kaybı desteğinden faydalanmak için 2019 veya bu yıldan önce başladığı içine devam eden ve faal olarak hizmet veren, yiyecek ve içecek alanında hizmet veren kişiler yararlanacak. Ayrıca bu sektörlerde 2019 yılındaki cirosu 3 milyon TL ve altında olan 200 yılına göre de cirosu yüzde 50 ve üzerinde azalması şartı aranıyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından yapılan açıklamada, işletmelerin hak kaybına uğramaması amacıyla ciro kaybı destek başvuru süresinin uzaltıldığı ifade edildi.

Ciro kaybı desteği başvuru süresi uzatıldı mı? Ciro kaybı desteği başvuru tarihi

CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURU TARİHİ

Bakan Muş, ciro kaybı desteklerinden yararlanma şartını taşıyan işletmelerin 31 Mayıs saat 23.59’a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabileceğini bildirdi.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyunu bilgilendiren Ticaret Bakanı Muş,

"Yiyecek-içecek sektöründeki işletmelere yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru süresini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık.

Ciro kaybı desteklerinden yararlanma şartını taşıyan işletmelerimiz, 31 Mayıs saat 23.59’a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek." ifadelerine yer verdi.

1) Salgından olumsuz etkilenen yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) April 30, 2021

CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?

Ciro kaybı desteğine başvurular E- Devlet kapısı üzerinden alınacak. Ticaret Bakanlığı da desteğe hak kazanan işletmeleri ilerleyen günlerde açıklayacak.

Söz konusu destekleri almaya hak kazanan kişilere ödemeler bildirdikleri hesaplara yatırılacak. Fazla ve yersiz yapılacak ödemeler ise vergi dairelerinde tahsis edilecek.

Başvuru, işletmeyi temsile yetkili kişilerce yapılacak ve başvuru ile eki taahhütname elektronik ortamda onaylanacak.

Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip işletmelerce yapılabilecek itirazlar, başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde İç Ticaret Genel Müdürlüğüne yapılacak. İtirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınacak.

Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin olarak başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan diğer kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek.

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